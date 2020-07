Beving met een kracht van 2,7 bij Loppersum

De provincie Groningen is rond 17.15 uur opgeschrikt door een aardbeving. Meerdere mensen twitteren dat de aardbeving “heftig” was. Volgens een eerste schatting van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) had de beving een kracht van 2,7 en lag het epicentrum lag bij Loppersum.

(Tekst gaat verder on tweets)

En dat was weer een heftige, het huis stond te trillen op zijn grondvesten! Houdt dit ooit nog op? #aardbeving #kantens — Jolanda 💡 (@Jolabama) July 14, 2020

En uitgerekend een kwartiertje geleden weer een aardbeving bij Loppersum, veel geschrokken mensen, onze en andere honden van streek, 2.8 vlg rtvn — SmedesMarijke (@MarijkeSmedes) July 14, 2020

De aardbeving had na review van onze seismoloog een kracht van 2.7 op de schaal van Richter. — KNMI (@KNMI) July 14, 2020

De zwaarste gasaardbeving in Groningen gebeurde in 2012 bij het dorp Huizinge, met een kracht van 3.6. De zwaarste aardbeving ooit in Nederland was in 1992 bij Roermond en had een kracht van 5.8.

De regio Groningen heeft uitgerekend dinsdag bij minister Erik Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aangedrongen op het sneller afhandelen van bevingsschade aan woningen en het versterken van de gebouwen. Veel Groningers lopen tegen te veel bureaucratie aan en hebben daar ook mentaal onder te lijden.