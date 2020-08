Dertig mensen die woensdag in het centrum van Rotterdam tegen de lokale mondkapjesplicht demonstreerden hebben een boete gekregen. Ze kunnen een prent van 95 euro verwachten.

Sinds woensdag geldt er in Rotterdam een lokale mondkapjesplicht in een paar winkelgebieden en -centra. Een groep van ongeveer zestig demonstranten hield in de middag een demonstratie tegen mondkapjes. Ze weigerden daarbij om een mondkapje op te zetten.

Gestopt door agenten

De protestactie begon op het Schouwburgplein en was niet aangekondigd. De betogers waren van plan om via de Korte Lijnbaan en Lijnbaan naar het Rotterdamse stadhuis te lopen. De groep liep ondanks de verschillende waarschuwingen toch het mondkapjesgebied in.

Halverwege de Korte Lijnbaan werden ze tegengehouden door agenten en werden zij nog een keer gewaarschuwd en gevraagd om het gebied te verlaten of een mondkapje op te zetten. Dertig demonstranten gaven hier geen gehoor aan. De sfeer was volgens de politie zelfs even grimmig. Uiteindelijk kon de groep worden weggestuurd.

‘Demonstranten asociaal’

Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt het gedrag van de demonstranten “asociaal” en weinig solidair. “Protesteren mag, het is een onderdeel van onze democratie”, benadrukt hij. “Maar doelbewust zonder mondkap op zo’n drukke plek protesteren is niet te tolereren. Aan de voet van de Erasmusbrug is genoeg ruimte.”

Tijdens een interview met Hart van Nederland sprak Aboutaleb een demonstrant zonder mondkapje aan



