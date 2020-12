Nog even de theorie doornemen of op tijd gaan slapen: iedereen heeft zo zijn eigen manier om zich voor te bereiden op het rij-examen. Maar om de avond voor je praktijktoets onder invloed van drugs in de auto te stappen en dan ook nog veel te hard rijden, is wellicht niet de beste manier. Zo ontdekte ook een man uit Waalwijk.

De examenkandidaat werd in de nacht van woensdag op donderdag door de verkeerspolitie in Zuidwest-Brabant aan de kant gezet, omdat hij veel te hard reed. De bestuurder bleek onder invloed van drugs en had bovendien geen rijbewijs op zak.

Dat was ook niet zo verwonderlijk, want hij zou donderdag afrijden voor zijn roze papiertje. Vanwege het rijverbod dat de agenten hem oplegden zal dat examen voorlopig niet doorgaan. Daarnaast is tegen de overtreder een proces-verbaal opgemaakt.

Beeld: Politie