Bestuur DENK buitenspel na opstappen penningmeester

De penningmeester van de politieke partij DENK is teruggetreden, waardoor het bestuur nog maar twee leden telt. Partijvoorzitter Selçuk Öztürk en secretaris Zahir Rana houden vast aan hun bestuurszetel, maar met twee bestuursleden mag het bestuur volgens de regels van de partij geen besluiten nemen.

De partij DENK is al een tijd lang is verwikkeld in een hoogoplopend conflict. Nadat Tunahan Kuzu was teruggetreden als partijleider en fractievoorzitter, riep zijn tijdelijke vervanger Farid Azarkan het bestuur op weg te gaan. Ook de partijraad en de jongerenbeweging vroegen hierom. Een interim-bestuur zou orde op zaken moeten stellen. Penningmeester Şerif Uysal is het derde lid van het bestuur dat opstapt.

Maar onder anderen Öztürk, zelf Tweede Kamerlid, geeft zijn zetel nog niet op. Hij is al maanden verwikkeld in een strijd met zijn mede-oprichter Tunahan Kuzu. De partij kondigde zaterdag aan dat onderzoeksbureau Berenschot onderzoek gaat doen naar het conflict.

Nieuw bestuur

De regels van de partij schrijven voor dat het bestuur uit minimaal drie leden moet bestaan om besluiten te nemen en financiële verplichtingen aan te gaan. Een nieuw bestuur zou moeten worden aangewezen in een algemene ledenvergadering. Voor 6 juni staat zo’n vergadering gepland. Als het evenement doorgaat zal ook Berenschot de resultaten van het onderzoek presenteren.

