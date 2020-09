Bestelling in snackbar Rotterdam mondt uit in 'patatje oorlog': getuigen gezocht

Een meningsverschil over een bestelling van patat en een mexicano in een snackbar op de Stadhoudersweg in Rotterdam resulteerde in rondvliegende scherven en twee gewonden. De dader wordt nog gezocht.

Het ging mis op woensdag 12 augustus, tussen half acht en acht uur ‘s avonds. Een klant zou een patatje en een mexicano besteld én betaald hebben, maar de snackbareigenaar wist van niets. Er ontstond een meningsverschil over de betaling en daarop ging de klant door het lint.

Glas in gezicht

Hij sloeg het glazen coronascherm aan gort, waardoor een glasscherf in het gezicht van de eigenaar terechtkwam. De klant ging er vervolgens vandoor, maar gooide op de valreep buiten nog een stoel over het terras, waardoor een snackbarmedewerkster geraakt werd.

Signalement

De klant is nog spoorloos, dus zoekt de politie tips en getuigen. Het gaat om een blanke man met kort, donker haar. Hij is rond de twintig haar en droeg op dat moment een grijze tanktop en een donkere broek.