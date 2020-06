Een fietser is woensdagochtend gewond geraakt toen hij of zij in Waalwijk op de kruising van de Taxandriaweg-West met de Kruisstraat werd geschept door een bestelbus.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder bleef ongedeerd.

De politie doet onderzoek, de kruising is daarom afgesloten.

Beeld: Reality Photo