Jago uit Best lokt loslopende nerts met doodgebeten kip

Inwoners van Best krijgen een angstig gevoel van loslopende nertsen in hun dorp. Zeker na de vele nieuwsberichten over coronabesmettingen op nertsenfokkerijen. Inwoner Jago Lachmeijer wist een van de nertsen te vangen, nadat hij zijn dode kip gebruikte als lokaas.

De nertsen houden de gemoederen flink bezig in het Brabantse dorp. In wijkappgroepen gaat het nergens anders meer over: “Er loopt er ook een bij de busbaan achter de konijnen aan,” zo valt te lezen. Aan de straat Heuveleind werd vorige week al een konijn door een nerts doodgebeten, en donderdag moest een kip aan de Jan Pieterszoon Coenstraat eraan geloven.

Kip als lokmiddel

“Onze oudste kip heeft het leven gelaten,” vertelt Jago Lachmeijer aan Hart van Nederland. Het is extra droevig, omdat de kip aan Jago cadeau was gedaan door zijn kinderen op zijn vijftigste verjaardag.

Jago zag de nerts in zijn tuin rondlopen en besloot zijn doodgebeten kip als lokmiddel te gebruiken. “De nerts kwam er langzaam op af, waarna ik hem met blote handen heb gegrepen,” vertelt hij. uiteindelijk wist hij het tegenstribbelende dier in een plastic doos te stoppen, daarna nam de dierenambulance de nerts mee.

Coronavirus bij nertsen

De dierenambulance moest de afgelopen weken vaker uitrukken voor meldingen van nertsen. Waar de dieren ineens vandaan komen is niet bekend, in het dorp draait de geruchtenmolen op volle toeren. “Ik vind het raar dat ze ineens vrij zijn,” zegt een dorpsbewoner. “Al die tijd hebben we er nooit iets van gehoord, en nu met COVID wel. Het zou zomaar kunnen dat iemand ze los heeft gelaten.”

De vrees voor het coronavirus speelt bij veel dorpelingen. Voor Soraya van de Crommert-Pieters was het dan ook schrikken toen ze donderdag haar hond uitliet en er ineens een nerts uit de bosjes sprong. “Ik trok snel mijn hond weg, voor je het weet heeft die nerts hem te pakken,” vertelt ze. “Het baart mij zorgen dat er zomaar nertsen aan het ronddwalen zijn. Nu met al het nieuws rond corona, ik vind het toch spannend.”

Toch is er volgens de gemeente geen reden tot vrees, omdat bij de nertsenfokkerij bij Best geen coronavirus is vastgesteld. “Volgens de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is er op dit moment geen reden voor ongerustheid. Het bedrijf wordt door hen wekelijks gemonitord. Dit heeft tot op heden geen besmettingen aangetoond.”