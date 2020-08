Rusland beschuldigt Nederland van spionage: 'Band al jaren niet optimaal'

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt ons land van spionage: er zou een spionage-apparaat zijn gevonden in de auto van een Russische militair met een diplomatieke missie in Nederland. Het verbaast Rusland-kenner Derk Sauer allemaal niet.

De plaatsvervangend Nederlandse ambassadeur in Moskou, Dominique Kuhling, is op het matje geroepen. De apparatuur die in de auto is gevonden zou de wagen kunnen volgen. Het Russische ministerie beschouwt dit als een schending van internationale verdragen. In een verklaring staat dan ook dat de “onvriendelijke actie” de band nog moeizamer en ingewikkelder maakt.

Zowel premier Mark Rutte als een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken willen niet veel loslaten over de mogelijke spionagezaak. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de beschuldigingen.

Incidenten met Rusland

De band tussen Nederland en Rusland is al enkele jaren “niet optimaal” zegt Rusland-deskundige Derk Sauer tegen Hart van Nederland. De journalist trok eind jaren tachtig naar de toenmalige Sovjet-Unie en bouwde in de jaren erna een tijdschriften-imperium op in wat ondertussen Rusland geworden was.

Zo nam de Nederlandse politie in 2013 Dmitri Borodin, de tweede man van de Russische ambassade, mee naar het bureau. Buren hadden geklaagd dat de diplomaat zich agressief gedroeg tegen zijn kinderen. Eerder had zijn vrouw al enkele auto’s geramd. Rusland pikte de aanhouding niet en Nederland bood excuses aan.

Ook het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 heeft de relatie tussen Den Haag en Moskou onder druk gezet. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat het vliegtuig uit de lucht is geschoten door de Buk-raket, afkomstig uit Rusland. Het Kremlin zegt echter niet verantwoordelijk te zijn voor de ramp.

‘Gênant voor Nederland’

Volgens Sauer is het overigens wel gebruikelijk dat landen elkaar controleren. Maar wat deze situatie anders maakt, is dat Rusland dit nu openlijk deelt. “Spionage gebeurt overal in de wereld, alleen is het nogal gênant voor Nederland dat Rusland dit nu aan iedereen meldt”, legt hij uit.

Of de beschuldigingen gegrond zijn, weet de mediamagnaat niet. Wel is het volgens hem meer waarschijnlijk dat de spionage waar is dan van niet. “Rusland doet het zelf ook. Het is gebruikelijk om te weten wat er in een land wordt voorbereidt”, zegt Sauer tot slot.

