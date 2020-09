De 13-jarige jongen op begin augustus werd beschoten op een schoolplein in het Gelderse Barneveld moet voor altijd leven met een kogel in zijn lichaam. Volgens artsen is het te ingewikkeld om het projectiel te verwijderen.

Dat werd dinsdag duidelijk in Opsporing Verzocht. De jongen hing op woensdagavond 5 augustus met drie vrienden op het schoolplein van de Ds. J. Fraanjeschool De Burcht. Volgens zijn moeder deed hij dat vaker.”Hij heeft heel veel vriendjes waarmee hij vaak buiten speelt”, zei ze in het tv-programma.

Lees ook: Kind beschoten tijdens spelen op schoolplein in Barneveld

Beschoten op schoolplein

Zijn drie vrienden letten heel even niet op, toen ze de jongen ineens hoorden schreeuwen. De jongen lag op de grond naast het hekje waar hij overheen wilde klimmen. In eerste instantie dachten zijn vrienden daarom dat hij van het hekje was gevallen.

De moeder van de jongen haastte zich naar het schoolplein. “Toen ik mijn zoontje op het bankje zag zitten, had hij heel veel pijn. Hij was aan het trillen, zweten en overgeven”, vertelde ze. Toen de ambulance arriveerde, kreeg de jongen pijnstillers. Ambulancebroeders vroegen wat er was gebeurd en al snel bleek dat hij niet van het hekje was gevallen.

‘Hij had dood kunnen zijn’

“Hij zei dat hij was geraakt door een kogel”, aldus zijn moeder. “Als je dat hoort, valt alles even stil.” Eenmaal in het ziekenhuis bleek dat de jongen nog geluk had gehad. De arts vertelde hem dat kogel door de ribben is heengegaan en uiteindelijk in zijn lever terecht is gekomen. De rib was gebroken, maar heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd dat de kogel als het ware werd afgeremd.

“Als de kogel ergens anders terecht was gekomen, dan was het misschien heel anders afgelopen. Mijn zoontje had dood kunnen zijn.” De moeder van de jongen vervolgde dat artsen de kogel niet kunnen weghalen. “Het is zo ingewikkeld, dat doen ze niet. Hij moet met die kogel leven.” Gelukkig gaat het nu onder omstandigheden goed met hem.

Beschieting groot raadsel

Waarom de jongen werd beschoten is één groot vraagteken. Zijn vrienden hebben niemand zien wegrennen na het schietincident. De politie gaat ervan uit dat er niet bewust op hem is geschoten. “We houden rekening met verschillende scenario’s. Misschien is er geschoten vanuit baldadigheid of misschien is er wel ongewild een schot gelost”, aldus een woordvoerder.

Daarnaast is het nog onbekend waarmee precies is geschoten. “Het kan een pistool zijn, een luchtbuks of een ander type wapen”, aldus de woordvoerder. De politie roept de schutter op zich te melden en te vertellen wat er is gebeurd. Ook worden getuigen opgeroepen contact op te nemen via telefoonnummer 0800-6070, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Opsporing Verzocht