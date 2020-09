Beschonken vader rijdt met dochter (12) op de achterbank de sloot in bij Waalwijk

Een Tilburger (50) heeft vrijdagavond zijn eigen leven en het leven van zijn dochter op het spel gezet door beschonken achter het stuur te zitten. Het ging op de A59 bij Waalwijk mis toen de vader de macht over het stuur verloor. De auto raakte de vangrail en kwam vervolgens aan de andere kant van de weg in een sloot terecht.

De vader verloor door het ongeluk het bewustzijn. Gelukkig voor hen wist zijn dochter de aandacht van andere automobilisten te trekken door te seinen met de lichten van het voertuig.

Meisje ongedeerd

De man raakte gewond bij het ongeluk en moest naar het ziekenhuis. Hij had klachten aan zijn hoofd en nek. Bij de man in bloed afgenomen om te controleren hoeveel alcohol er in zijn lichaam zit. In afwachting van de uitslag is zijn rijbewijs afgenomen.

#Waalwijk #A59 Een Tilburger (50) is vrijdagavond met zijn auto in de sloot beland.Hij raakte gewond en werd met ambulance naar ziekenhuis vervoerd, dochter (12) bleef ongedeerd. Hij was onder invloed van alcohol, daarom bloed afgenomen, in afwachting uitslag,rijbewijs ingenomen. — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) September 5, 2020

Het meisje kwam met de schrik vrij en bleef verder ongedeerd. Van de toegesnelde agenten heeft zij ‘troostbeertje’ gekregen voor het snelle handelen. Zij is door familieleden opgehaald.

De auto moest geborgen worden door twee bergers.

Beeld: FPMB