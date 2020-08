Havenbedrijf takelde auto van vermiste Bert omhoog: 'Hij kwam hier iedere dag'

Dinsdagmiddag werd de auto van de vermiste Bert de Laat teruggevonden en uit het water getakeld in de haven van het Brabantse Drimmelen. Maar afgelopen zondag ontdekte Stichting SIGNI zoekhonden al dat er een opvallend voorwerp op de bodem van het water lag.

Tijdens een van de verschillende grote zoekacties naar de vermiste Bert de Laat werd er ook bij de haven van Drimmelen naar hem gezocht. Familie, omstanders, politie en SIGNI zoekhonden hielpen mee.

Lees ook: Auto met lichaam gevonden in water Drimmelen, staat op naam van vermiste Bert de Laat

Auto zondag gelokaliseerd

De auto werd toen niet gevonden, maar SIGNI zoekhonden zag via hun sonarboot dat mogelijk een auto of boot onder het water lag. SIGNI gaf dit vervolgens door aan de politie. Havenbedrijf Snoek Jachtstalling haalde de auto dinsdag uit het water. Na onderzoek bleek de auto inderdaad toebehoren aan de vermiste Bert. In het voertuig zat ook een lichaam. De politie onderzoekt nog of het om Bert gaat.

Voor de werknemers van het havenbedrijf is Bert een bekende. “Bert reed altijd hier iedere dag z’n rondje over de haven, wat wel meer ouderen doen”, vertelt Huib Snoek van havenbedrijf Snoek Jachtstalling aan Hart van Nederland. De politie liet eerder weten aan Omroep Brabant dat een omstander de auto zag. SIGNI zoekhonden en Huib Snoek geven beiden aan dat dit niet zo is. “We hebben vandaag toestemming gekregen van de politie om het voorwerp te bergen”, aldus Snoek.

Camerabeelden

De auto was buiten het havengebied beland. Huib werd net zoals de politie zondag op de hoogte gesteld van het opvallende voorwerp dat onder water lag. “De auto is twintig meter verderop buiten de botenbaan gedreven. De auto lag ongeveer 2,5 tot 3 meter diep in het water.” Het lijk dat in de auto zat heeft Huib niet gezien. Gelukkig niet. Het werd al snel afgeschermd door de politie en we mochten er niet meer bij komen.”

De politie doet nu onderzoek of het gevonden lichaam van Bert is. Havenbedrijf Snoek Jachtstalling heeft camerabeelden vanuit de positie waar de auto terechtkwam. De beelden worden bekeken door de politie, om zo te onderzoeken wanneer de auto te water is gegaan.

Beeld: SQ Vision