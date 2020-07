Zijn fiets is gevonden, maar waar is de vermiste Bert Burger uit Arnhem?

Waar is de 58-jarige Bert Burger gebleven? Dat is de vraag die veel mensen in en rondom Arnhem al een week bezighoudt sinds de man vorige week donderdag verdween.

Burger vertrok donderdag 25 juni op een zwarte e-bike vanuit zijn woonplaats Arnhem. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. De politie verspreidde daarop een signalement van de boomlange man met kort grijs haar en een stoppelbaardje. Hij had een donkerkleurige korte broek, lichtblauw poloshirt en sandalen aan. Ook droeg hij mogelijk een petje en een zwarte zonnebril.

Fiets gevonden, lichaam aangetroffen

Maandag werd een grote zoekactie op poten gezet nadat de fiets van Burger was gevonden langs de Rhedense Veerweg in het naburige Giesbeek. De politie kamde het gebied in de avond uit samen met een speciaal zoekteam bestaande uit tientallen veteranen. De operatie was zonder resultaat: de vermiste Arnhemmer werd niet gevonden.

Dinsdag werd verderop langs de Rhedense Veerweg een lichaam gevonden in het water. Een dag later werd duidelijk dat het niet om Burger ging, maar om een 21-jarige Duitser. Die werd sinds vrijdag vermist na een duik van een boot in de Giese Plas in recreatiegebied Rhederlaag.

De politie roept mensen in Giesbeek en omgeving uit te kijken naar de vermiste Arnhemmer. Mensen die Burger aantreffen of meer weten over zijn vermissing worden opgeroepen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

Beeld: Politie