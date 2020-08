'Date' in Amsterdam loopt uit op mishandeling en beroving

Een man uit Amsterdam dacht een afspraakje te hebben met een dame die hij al enige tijd sprak via een datingsite, maar die date liep al gauw uit op een ware nachtmerrie.

De man kwam zijn ‘date’ woensdagavond rond 22.30 uur ophalen op de parkeerplaats aan de H. Cleyndertweg in het noorden van de hoofdstad. Maar al snel bleek dat ze niet alleen was gekomen naar hun afspraakje.

De vrouw stapte in de auto van de Amsterdammer maar ineens waren daar óók twee mannen, die hem meerdere keren sloegen. Daarna werd de man beroofd. De vrouw stapte daarna snel uit de wagen en met de twee belagers liep ze richting metrostation ‘Gare du Nord’.

Signalement daders

De drie zijn nog spoorloos en daarom heeft de politie nu hun signalementen verspreid. De vrouw was rond de twintig jaar, heeft een donkere huidskleur en een knotje in haar haar. Ze droeg een wit shirt en een donkere broek.

Eén van de belagers is tussen 20 tot 25 jaar oud, heeft een donkere huidskleur, is ongeveer 1,80 meter lang en heeft een mager postuur. Hij was in het donker gekleed en droeg een donkere pet. De andere belager was ongeveer even oud, heeft ook een donkere huidskleur en een normaal postuur. Ook hij was in het donker gekleed en droeg een donkere pet.

De politie roept mensen die getuige waren van de beroving of er meer over weten op om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Google Streetview