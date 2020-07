Nederlandse berger schiet te hulp: komt gestrande Urker viskotter nu eindelijk los?

Sinds maandagavond ligt de Urker viskotter UK-172 door motorproblemen vast voor de Noorse kust. Verschillende reddingspogingen hebben niets uitgehaald, maar de hoop is nu gevestigd op een ultieme poging van Bergingsbedrijf Multraship.

De bemanning van de viskotter is zes man sterk en volgens schipper Evert Bos zit de stemming er gelukkig nog in. Maar is het wel spannend. “We hebben natuurlijk wel een hoop stress en adrenaline gehad deze week, maar we blijven het positief inzien,” zegt Bos tegen Hart van Nederland. De kotter kreeg vijf dagen geleden motorproblemen en dreef af, waarna de boot vastliep dicht bij het strand van het Noorse plaatsje Lyngby.

‘Ze gaan ons hier wegkrijgen’

De schepen van bergingsbedrijf Multraship zullen naar verwachting zondagochtend tussen 6:45 en 8:00 uur aankomen. Eerder probeerden collega-kotters uit Urk al de UK-172 los te trekken, maar deze hadden niet genoeg kracht.

De voorbereidingen voor de ultieme bergingsactie zijn zaterdag al in volle gang. Bergingsexperts van Multraship verkennen de omgeving om te zien wat er zondag allemaal moet gebeuren. Schipper Bos is hoopvol. “Ze gaan ons hier wel wegkrijgen. Ze zullen wel een goed plan hebben liggen. Ik hoop dat bij ons alles het gaat houden. De schade aan het schip wordt steeds erger.”

De bergingsoperatie wordt geen gemakkelijke klus. Volgens directeur van Multraship Leendert Muller staat het water op dit moment eigenlijk te laag om de boot weg te kunnen slepen. Dit betekent dat er eventueel moet worden gegraven. “We moeten gaan kijken hoe we het schip weer drijvend krijgen,” aldus Muller. “Daarbij willen we ook milieuschade voorkomen. We moeten waarschijnlijk de brandstof uit het schip halen. De experts kijken ook hoe we de sleepboot kunnen vastmaken.”

Niet van boord

Op de boot is nog steeds alle bemanning aanwezig. Bos en de andere bemanningsleden peinzen er niet over om van boort te gaan. “Dan wordt het schip gevorderd en geborgen. We kunnen hem dan wel terugkrijgen, maar dat gaat aardig in de papieren lopen.” Vanaf de kust wordt voedsel en water gebracht.

De Deense kustwacht zou volgens de schipper wegens het slechte weer geen pogingen hebben ondernomen om het schip los te trekken. “Er is geen sprake van een levensbedreigende situatie.”

De kustwacht was zaterdag niet bereikbaar om een reactie te geven, maar volgens Muller van Multraship is een bergingsactie als deze ook meer een taak voor een bergingsbedrijf.