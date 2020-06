Ben en Linda gaan zeven jaar(!) fietsen voor goede doel: 'Kans dat ik ouders nooit meer zie'

De fietsen staan klaar, grote reistassen zijn volgepakt. Ben van Baardwijk en Linda Reimersdahl maken zich op voor de laatste nacht in Nederland voor ze maandag vanaf het Vrijthof in ‘hun’ Maastricht definitief op de fiets stappen voor een wereldreis van maar liefst zeven jaar.

Alles laten ze achter in Limburg, zo vertelt Ben zondagavond terwijl hij met zo’n dertig vrienden en kennissen op zijn eigen afscheidsborrel staat. “Vandaag nemen we afscheid van vrienden, gisteren hebben we dat gedaan van de familie. Dat was heel erg emotioneel.”

Langgekoesterde droom

Velen verklaren het stel voor gek, voor de 60-jarige Ben en de 39-jarige Linda is de wereldreis echter een langgekoesterde droom die uit komt. Zeven jaar lang je geliefden niet zien, waarom doe je dat jezelf aan? Ben: “Nou, het idee is lang geleden ontstaan. Ik was 58 jaar en ik vond fietsen zo leuk dat ik dacht: ik ga een wereldreis maken.”

Ben en zijn geliefde leerden elkaar kennen op het werk. “Ik werkte als projectontwikkelaar bij een woningcorporatie toen Linda opeens aan mijn bureau kwam staan. Er was een klik en we leerden elkaar beter kennen. Zij vertelde dat ze ook iets anders wilde in haar leven. Toen was het zaadje gepland. Twee maanden later al vroeg ik haar ten huwelijk. Onze hele relatie staat eigenlijk in het teken van de voorbereiding van deze reis.”

100.000 kilometer

Een fietstocht van een paar weken of zelfs maanden, daar kan je jezelf nog iets bij voorstellen. Ben en Linda halen daar hun neus voor op. Vanuit Maastricht willen ze 100.000 kilometer afleggen, een afstand die gelijk is aan twee en een half keer om de wereld. Eerst fietsen ze naar het oosten richting Turkije, Iran, China en Mongolië. Dan naar het zuiden, door India, Indonesië en Australië. Via Noord- en Zuid-Amerika fietsen ze uiteindelijk langs de westkust van Afrika terug naar Europa.

Helpen van arme mensen

Het ‘grote avontuur’ is hun doel, toch willen ze onderweg ook mensen helpen. Voor elke kilometer die ze fietsen hopen ze een euro in te zamelen waarmee ze arme mensen die ze tijdens de rit tegenkomen willen helpen, van reparaties aan huis tot aan geld voor een doktersbezoek.

“We zijn er echt klaar voor. We zijn naar Peru geweest, naar Ierland. We hebben alles getest. Op 4 april zouden we vertrekken maar toen kwam corona. Ik ben met pensioen gegaan, Linda heeft haar baan opgezegd. We verhuren onze flat en hebben wat spaargeld. Zo financieren we onze wereldreis helemaal zelf. We reizen heel low-budget, we gaan elke dag opzoek naar een plek om te slapen zoals bijvoorbeeld bij een boer in de stal”, aldus de zestiger.

‘Kans dat ik ouders nooit meer zie’

Nog even terug naar het grote afscheid dan, vooral die van de familie. Ben: “Ons verhaal heeft twee kanten. Je neemt natuurlijk afscheid van familie. Mijn moeder is 86 jaar, mijn vader is 87. De kans is aanwezig dat we elkaar nooit meer zullen zien en dat is heftig. Toch zie ik het liever anders. Ik zie het als een reden voor ze om minimaal nog zeven jaar te blijven leven. Mijn moeder is verdrietig, maar ze heeft begrip. Voor mijn vader, die lijdt aan frontotemporale dementie (FTD), is dat anders. Hij wil met ons mee. Of we terugkomen voor een begrafenis? Dat ligt aan de omstandigheden waarin we zitten.”

“Tegen mijn dochters (30, 27 en 24 jaar) heb ik gezegd. Kom naar ons toe als we bijvoorbeeld in Thailand zitten, dan vieren we samen vakantie. De kinderen vinden het wel een gek idee. Straks krijg ik een kleinkind, word ik opa en zie ik hem of haar de eerste jaren niet.”

De offers die ze brengen voor hun droom kunnen dus groot zijn. Zonder enige twijfel zetten ze de komende jaren alles in het teken van de fiets. Vliegen gaan ze niet doen, want duurzaamheid en groen is belangrijk voor het Limburgse stel. Pas in de zomer van 2027 zijn ze weer terug in Maastricht. “We hebben uitgerekend dat we zeven jaar nodig hebben. Als we 50 tot 70 kilometer per dag fietsen kost ons dat vijf jaar. Die twee jaar er bovenop hebben we nodig voor alles er omheen zoals wachten op een visum of vakantie. We zijn er klaar voor.”

Ben en Linda zijn te volgen via hun persoonlijke website.