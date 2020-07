Het gezin Adriaanse uit Lewedorp is een echt motorcross-gezin. Ze beoefenen hun sport vol passie en hadden dan ook meerdere crossmotoren in de schuur staan, waaronder bijzondere exemplaren en de crossmotoren van de kinderen. Hádden, want er zijn er acht spoorloos.

De motoren werden gestolen uit de schuur van de familie, die op dat moment op vakantie was in Zoutelande. Omdat het vakantieadres vlakbij hun huis is, komt vader Thomas twee keer per dag thuis om de hond uit te laten. Toen hij dat wilde doen zag hij dat de deur van de schuur open stond. Foute boel, wist Thomas meteen. “Dan kijk je naar binnen en dan zie je dingen missen en daar schrik je heel erg van.”

Beloning

In eerste instantie waren er negen crossmotoren verdwenen, maar eentje werd later door de politie teruggevonden in een sloot. Hopend dat de andere acht dit lot bespaard is, loven hij en zijn gezin een beloning uit van maar liefst 2500 euro voor de gouden tip. Dat is “voor diegene die kiest voor het geld. Dan loof ik die beloning uit, als de motoren maar terugkomen”.

‘Boos en verdrietig’

Dat de motoren van de kinderen ook gestolen zijn, dat kan Thomas niet verkroppen. Zoon Milan en dochter Sabine waren namelijk erg verknocht aan hun crossmotoren. “Ik was heel erg geschrokken en boos en verdrietig tegelijk”, vertelt Milan. Sabine vindt het allemaal echt niet kunnen. “Het zijn onze spullen en dat nemen ze gewoon mee.”

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart, maar Thomas zelf is ook de buurt in geweest om poolshoogte te nemen. Hij heeft van de buren gehoord dat ze auto’s zonder licht hebben zien rijden en startgeluiden van een motor hebben gehoord. Ook krijgt Thomas meldingen dat in ieder geval één van de motoren gezien is in de buurt van het centrum. Volgens de ooggetuige reed iemand op de crossmotor. Op de weg en zonder helm. “Dan weet je dat het geen echte motorcrosser is, want die gaat niet op de weg rijden met een crossmotor. Een band kost 100 euro en na een ritje op de weg kan je die vervangen, dus dat doe je niet.”

Handelaren die een motor krijgen aangeboden hebben al beloofd meteen contact met hem op te nemen. Volgens Thomas is het ook lastig om de motoren door te verkopen. “De motorcrosswereld is een klein wereldje, dus ik krijg het meteen te horen als iemand één van mijn motoren ziet.”