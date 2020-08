België geeft oranje reisadvies af voor delen van Nederland

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België heeft het reisadvies voor Nederland aangescherpt. Voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland geldt nu een code oranje. Dit betekent dat er een verhoogde waakzaamheid is: Belgen die in deze provincies zijn geweest wordt geadviseerd zich te laten testen en bij terugkomst twee weken in quarantaine te gaan.

Nederland veranderde afgelopen dinsdag het gele reisadvies voor de provincie Antwerpen in een oranje reisadvies. België kent de gele categorie niet. De Nederlandse overheid adviseert om alleen naar oranje gebieden te gaan voor noodzakelijke reizen en bij terugkomst twee weken in quarantaine te gaan.

Lokale uitbraken

Bij alle Nederlandse provincies die door België op oranje zijn gezet, is in de afgelopen dagen een aanzienlijke stijging in het aantal besmettingen te zien. In Noord-Holland is Amsterdam de grootste coronahaard en in Zuid-Holland zijn de getallen aan de hoge kant in Rotterdam, Waddinxveen en Hillegom. Ook in Zeeland zijn lokale uitbraken te zien, zoals in Goes.

Voor delen van Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije en Zwitserland is door de Belgische overheid een rood reisadvies afgegeven.