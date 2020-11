Bekeurde automobilist niet eerst staande gehouden? 'Verscheur die bon!'

Automobilisten die op hun kenteken zijn bekeurd door de politie en niet staande zijn gehouden, kunnen mogelijk hun bon verscheuren. De kantonrechter in Amsterdam heeft namelijk bepaald dat ook in deze coronatijd surveillerende agenten overtreders gewoon aan de kant moeten zetten om een bon uit te schrijven, schrijft De Telegraaf.

Volgens de werkinstructie van de politie wordt voor de eigen veiligheid vanwege Covid-19 geadviseerd bij verkeershandhaving contact zoveel mogelijk te vermijden en dat verbaliseren op kenteken de voorkeur heeft. Maar daar denkt de kantonrechter in Amsterdam dus anders over: die vernietigde een uitgedeelde bekeuring, waarmee hij een precedent heeft geschapen.

‘Wij kunnen ons niet vinden in uitspraak’

“Het gaat in dit specifieke geval om een overtreding op 6 april van dit jaar, toen mijn cliënt op de A10 Noord bij Amsterdam 38 km/u te hard reed. Dat werd geconstateerd door een surveillerende agent, die echter alleen op kenteken een boete uitschreef”, zegt jurist Nick Voorbach van Verkeersboete.nl.

Het Openbaar Ministerie zit er behoorlijk mee in zijn maag. “Wij kunnen ons niet vinden in deze uitspraak. We bekijken de mogelijkheden om het Hof hier een uitspraak over te laten doen”, zegt Marloes van Kessel.