Bejaard stel gewond na gewelddadige woningoverval in Amsterdam

Een ouder echtpaar is in de nacht van zondag op maandag op een gewelddadige manier overvallen in hun woning in Amsterdam-Noord. Het stel is mishandeld door de inbrekers, en de man verloor daarbij volgens de politie zijn bewustzijn. Beiden liggen nog in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet duidelijk.

Het echtpaar lag te slapen toen ze rond 02.00 uur werden opgeschrikt door vreemde geluiden. Toen het duo poolshoogte ging nemen kwamen ze de overvaller(s) tegen. Bij deze confrontatie zijn de bewoners ernstig mishandeld en daarop is alarm geslagen. De politie kon niet zeggen of ze zelf alarm hebben geslagen.

Bewusteloos

Het oudere echtpaar raakte door het geweld gewond. Woordvoerder Rob van der Veen van de politie in Amsterdam laat aan Hart van Nederland weten dat de twee nog steeds in het ziekenhuis liggen. “De man raakte door de mishandeling bewusteloos”, aldus woordvoerder Van der Veen. De aard van de verwondingen is nog onbekend.

Het is niet duidelijk of de inbrekers buit hebben gemaakt. Er is nog geen aangifte gedaan. “Daartoe zijn ze nog niet in staat”, aldus de woordvoerder.

De politie in nog naarstig op zoek naar getuigen van de laffe woningoverval. Heb jij meer gezien of weet je meer? Meld je dan bij de politie via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook. Dat kan via 0800-7000.