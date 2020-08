De dierenambulance Hoorn kreeg maandag een bijzondere melding binnen. Een kerkuiltje bleek in Wijdenes tegen een plakstrip te zijn aangevlogen, die daar als vliegenvanger dienst doet. Door een speciale behandeling met pindakaas en olijfolie bracht het uiltje het er zonder al te veel ‘veerscheuren’ van af.

“Er hingen er meerdere en de eigenaar is zo geschrokken dat hij ze allemaal heeft weggehaald”, vertelt Fred Perrier van de dierenambulance. “En dat is maar goed ook. Dit omdat we vermoeden dat er een nest in de buurt zit.” De melders hadden zelf ook al geprobeerd om de pechvogel los te krijgen maar dat lukte niet. ”Het is een precies werkje, en je moet echt veel geduld hebben”, vertelt Perrier verder.

Met plakstrips in een bakje gestopt

De plakstrips bleken met geen mogelijkheid uit het verenpak van de onfortuinlijke uil te halen. Nadat ze het dier hadden losgeknipt werd de uil met plakstrips en al in een bakje gestopt. Vervolgens spoedde Perrier zich naar vogel- en dierenopvang Bonte Piet in het nabijgelegen Midwoud.

Daar ontfermde Andra Minnema zich over het dier: “We hebben het kerkuiltje een speciale behandeling gegeven”, vertelt Minnema tegen Hart van Nederland. Er zijn wel chemische middelen die het stofje in plakstrip zo op kunnen lossen maar daar beschadig je het dier alleen maar mee. Dus moesten ze het op een andere manier proberen. ”We hebben de lijmresten uiteindelijk weg weten te halen met pindakaas en olijfolie. Dat hebben we heel voorzichtig moeten doen omdat uilen erg gestrest zijn in situatie zoals deze.”

Inmiddels maakt het dier het weer stukken beter. “Hij krijgt nog wel een nabehandeling en we houden hem hier nog even ter observatie. Maar hij gaat gelukkig met sprongen vooruit.”