Begraven, cremeren of resomeren? Sandro doet het al bij dieren

Je lichaam na je dood ontbinden in een hete chemische vloeistof: resomeren. Het gebeurt al sinds maart in Venlo, dus het is niet een geheel nieuw begrip in Nederland. Uitvaartverzorger Sandro Volpe biedt deze manier namelijk aan voor dieren.

Dinsdag maakte Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) bekent dat het kabinet resomeren, een alternatief voor begraven en cremeren, wettelijk mogelijk wil maken. Als de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeuren, kan eind volgend jaar de eerste apparatuur besteld worden. In Venlo staat al zo’n machine waarin dieren door middel van een hete chemische vloeistof worden ontbonden. Er blijven dan alleen restvloeistof en botten over en van dat laatste krijgt het baasje dan de vermalen as mee.

Steeds meer vraag naar

”Er is steeds meer vraag naar”, vertelt Sandro Volpe van Dierenuitvaartcentrum Venlo aan Hart van Nederland. ”In maart ben ik begonnen met wat klanten uit de regio, maar een aantal maanden later weten ook mensen van verder weg ons te vinden.” En dat komt volgens Sandro door twee dingen: ”Als je een koikarper of slang cremeert, blijft er weinig over om als herinnering mee te nemen. Bij resomeren gaan eigenaren echt met een aandenken aan hun huisdier weg.”

Daarnaast wijst Sandro op het milieubewuste element. ”Resomeren is 90 procent energiezuiniger omdat we geen aardgas gebruiken. Het gebeurt met water in plaats van vuur.” De overleden persoon, of in dit geval het huisdier, gaat zonder kist in een machine met een trommel die gevuld wordt met water van 180 graden. Hierbij is kalium-hydroxide gemixt, wat ervoor zorgt dat er na drie uur weinig over is behalve restvloeistof en botten. Dit alles noem je ‘Alkalische hydrolyse’, oftewel resomeren.

De uitvaartondernemer van dieren is in ieder geval overtuigd van de nieuwe methode. Sandro’s partner Wilma van der Laan in eigenaresse van Uitvaartverzorging van der Laan in Venlo en ook zij is om. ”Zodra het mogelijk is halen wij de machines voor mensen naar Nederland”, besluit Sandro.