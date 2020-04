Bizarre beelden uit Den Haag: overvolle winkelstraten en lange rijen

In het stadscentrum van Den Haag is het zondagmiddag extreem druk. De winkelstraten ogen vol en er staan lange rijen voor verschillende winkels.

Het algehele advies om thuis te blijven als je niet naar buiten hoeft lijkt hier niet opgevolgd te worden. Ook houden veel mensen geen 1,5 meter afstand. Eerder vandaag bleek het ook al te druk in Tilburg, Den Bosch en Leiden.

Op Twitter spreken mensen hun ongenoegen uit.

Lex ik was iets later maar op het stuk GMstraat vanaf het Spui en daar was het al vanouds van voor de corona Bij de Hema stond een rij om naar binnen te mogen De banken zaten vol Ook de Nieuwe Passage was druk Veel mensen dachten ook dat de BIJ al open was

— Irma Vlasblom (@3Ladylamp) April 26, 2020