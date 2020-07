De politie is nog steeds op zoek naar de man die vorige maand in Tilburg een 42-jarige man doodschoot voor de ogen van diens tienjarige zoontje. In Opsporing Verzocht werden daarom dinsdagavond beelden van de schutter getoond.

De schietpartij gebeurde op 5 juni even na 9.30 uur op de Dolomietenweide, middenin een woonwijk. Getuigen hoorden schoten en zagen een man op de grond liggen. Eenmaal ter plaatse troffen agenten hem aan. Hij had meerdere verwondingen, maar was wel aanspreekbaar.

Achter kliko’s verstoppen

Op de vrijgegeven bewakingsbeelden is nu te zien wat er die dag gebeurde. Het slachtoffer liep met zijn zoontje op de stoep toen de schutter aan kwam rennen met in zijn rechterhand een vuurwapen. Hij schoot meteen op de man en raakte het slachtoffer meerdere keren in zijn benen. Het kleine jongetje wist zich te verstoppen achter kliko’s.

De dader vluchtte vervolgens weg richting de Dolomietenlaan. Pas bij de flat ging hij langzamer rennen, om vanaf daar ‘normaal’ verder te wandelen richting de Ardennenweide. De politie vermoedt dat de schutter in de twintig is. Hij droeg die ochtend een spijkerbroek met opvallende witte plekken.

Het motief van de schietpartij is nog altijd onduidelijk. Of dader en slachtoffer elkaar kenden, is ook niet bekend.

Buurtbewoners vertelden na de schietpartij tegen Hart van Nederland dat ze wakker werden van het gegil van het jongetje.

Beeld: Politie