Politie toont herkenbare beelden van acht relschoppers Utrechtse Kanaleneiland

Politie Utrecht toont woensdag herkenbare beelden van acht relschoppers die op 14 augustus meededen aan de rellen in Kanaleneiland. Een groep van 250 tot 300 jongeren trapte toen rotzooi in de Utrechtse wijk.

Er werd met vuurwerk en stenen gegooid en de jongeren richtten vernielingen aan. De acht jongeren die herkenbaar naar buiten zijn gebracht kregen eerst de kans om zich te melden, maar dit is niet gebeurd.

De verdachten zijn waarschijnlijk nog minderjarig, daarom koos de politie ervoor om hen in eerste instantie onherkenbaar te maken. Nu zijn de beelden getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

Genoeg tijd gehad

De politie vindt dat de acht verdachten genoeg tijd hebben gehad om zichzelf te melden. In totaal zijn er op de beelden elf relschoppers te zien, maar drie namen zijn al bekend. Twee van de jongens hebben zichzelf aangegeven bij de politie en de derde jongen werd op de beelden herkend. Volgens RTV Utrecht wordt nu nog gezocht naar “een jongen die met een lifehammer een ruit in een bushokje kapot tikte, stenengooiers, brandstichters en twee jongens die een verkeersbord op straat gooiden.”

Lees ook: Voorzitter Nederlandse Politiebond: ‘Hitte, drank, drugs en corona-frustratie explosieve cocktail’

Na de rellen in Kanaleneiland ontstond een kettingreactie naar andere wijken in Utrecht, waar ook rellen plaatsvonden. Ongeveer vijftig relschoppers werden uiteindelijk opgepakt omdat zij bijvoorbeeld met stenen of vuurwerk naar de politie gooiden of vernielingen hebben aangericht. Ook zijn er zeker drie mensen gearresteerd omdat zij op social media zouden hebben opgeroepen om te komen rellen. Ze worden verdacht van opruiing, waar een maximumstraf van vijf jaar cel op staat.