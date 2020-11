De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest in een bosgebied in het Limburgse Geulle beëindigd. Volgens een politiewoordvoerster waren er rond 03.00 uur tussen de 100 en 150 feestvierders bijeen. Ongeveer honderd aanwezigen hebben een bekeuring gekregen, elf mensen zijn aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren. De aanwezige apparatuur is in beslag genomen.

Rond 03.30 uur arriveerde de meerdere wagens en de bereden politie in het bosgebied rond de Slingerberg in Geulle bij het feest. Via de verschillende bospaden bleven mensen toestromen. De mobiele eenheid zorgde ervoor dat het feest werd beëindigd en van alle aanwezigen werden de gegevens genoteerd. De organisatoren riskeren een boete van 4000 euro.

Gedurende dag kreeg de politie informatie dat er voorbereidingen werden getroffen voor het feest in het bos. Bij aanvang van het feest kwamen er ook meldingen binnen over geluidsoverlast.

Onverstandig

De jongeren kwamen niet alleen uit Limburg zegt politiewoordvoerder Judith Verbaan: ”Er waren niet alleen Nederlandse jongeren bij, er zaten ook mensen tussen die alleen Engels konden praten. Het is niet duidelijk waar ze precies vandaan kwamen.”

Zij hoopt dat de jongeren na gaan denken voordat ze naar dit soort feesten gaan. ”Het is enorm belangrijk dat de coronaregels nageleefd worden. Op dit soort feesten is het bijvoorbeeld moeilijk om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Daarnaast waren er ook veel te veel mensen aanwezig. Het is gewoon onverstandig om naar dit soort feesten te gaan.

‘We zijn allemaal jong geweest toch?’

Jongeren die op het feest waren vinden het belachelijk dat er zoveel agenten nodig waren om het feestje te ‘verstoren’.” Het was gezellig druk”, vertelt een van de feestgangers. ”Jammer dat de politie het feestje moest verstoren.” Ook over de manier waarop de agenten te werk gingen zijn ze niet te spreken. ”We moesten in een kring op onze knieën gaan zitten op de natte en koude grond, omdat we niet mogen feesten, maar iedereen is toch jong geweest?”, vraagt de jongen zich hardop af.

Een andere feestganger vertelt dat hij nog nooit zo veel politie op de been heeft gezien. ”Ze kwamen met schilden en getrokken wapenstokken, we werden binnen een paar seconden omsingeld. Als je niet gelijk meewerkte kreeg je een klap”. De aangehouden jongeren kregen allemaal een coronaboete. ”Maar die 95 euro was het helemaal waard, we snakken allemaal naar een feestje. Dit ga je niet tegenhouden.”

‘Onbegrijpelijk’

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, vindt het “onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die zich niets van de maatregelen aantrekken. Met z’n allen moeten we dit virus terugdringen. Samen met de politie treden we daarom op tegen mensen die de regels overtreden. Dit mag niet, dit kan niet.”

Beeld: Track ’88