Bedienen voor gevorderden: biertje door de glijbaan en een bestuurbare stofzuiger

Een flesje bier door een regengoot als glijbaan of bij je tafeltje gebracht met een takelharnas. Zomaar wat ideeën van Petra en Davy Knijnenberg uit Vlaardingen. Zij runnen een buitenhotel en zijn sinds de coronacrisis druk bezig met het ontwerpen en knutselen van manieren om vanaf 1 juni hun gasten te kunnen bedienen.

Ook Petra en Davy zaten half maart verslagen op de bank. Zij hadden nog geen idee wat de impact zou zijn van de maatregelen die waren aangekondigd. “In het begin was het zeker kommer en kwel. Je bent eigenaar van een hotel en dat is lastig. Maar vooral het persoonlijke leed dat zo’n crisis aanricht is heftig”, vertelt Davy. Dus het werk bij buitenhotel De Vreemde Vogel lag wel degelijk even stil. “Maar mijn vrouw en ik zijn echt van het omdenken. Daar staan wij om bekend. Al gauw gingen wij op zoek naar wat wél kon en mogelijk was.”

Biertje serveren

En dan was vooral Davy het creatieve brein met zijn achtergrond als industrieel ontwerper. Want om het bijbehorende restaurant en terras op 1 juni te kunnen openen, moest er wel wat gebeuren. “Ik heb menig zondag besteed aan het ontwerpen, knutselen en testen van mogelijkheden om onze gasten bijvoorbeeld een biertje te kunnen serveren.” Denk aan een op afstand bestuurbare stofzuiger met een dienblad, een regengoot als glijbaan voor bierflesjes of drankjes serveren in een vogelkooi op een hele lange stok.

Lees ook: Ruim kwart van de Nederlanders gebruikt beschermingsmiddel tegen coronavirus

Maar niet alles is een succes. “Natuurlijk flopt er soms iets of is het meer een leuke gimmick. Zoals bijvoorbeeld het takelharnas. Dat is niet haalbaar op een vol terras, maar wel leuk voor een vriendengroep.” Gelukkig zijn er zat creatieve ontwerpen die de eindstreep van 1 juni wél halen. Ook wordt er achter de schermen hard gewerkt om de noodzakelijke hygiënemaatregelen te treffen. “Desinfectiepompjes, plexiglas en informatieborden. Maar dat is lang niet zo leuk om te laten zien.”

Je zou kunnen zeggen dat ze met al deze ideeën hun bedrijfsnaam eer aan doen. “Wij vinden het juist leuk om te horen dat gasten ons concept herkennen in de creatieve ideeën voor bediening. Dat geeft energie om creatief te blijven en bij elk nieuw of aangepast protocol een oplossing te bedenken”, besluit Davy.