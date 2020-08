Bedenker trending #GeenDorHout: 'Mensen doen alsof wij geen nut hebben in de maatschappij'

#GeenDorHout is trending topic op Twitter dit weekend. De hashtag is gestart omdat veel kwetsbare mensen vinden dat er geen rekening wordt gehouden in verband met het coronavirus. Juist mensen die tot een risicogroep behoren doen mee aan deze hashtag, zij willen een gezicht krijgen, ze zijn jong en oud.

De hashtag zag het levenslicht toen columniste Marianne Zwagerman aan het begin van de coronacrisis van zich liet horen op Twitter. Zij vindt dat risicogroepen niet zo moeten zeuren en gewoon moeten accepteren dat de dood bij het leven hoort.

#GeenDorHout

#geendorhout is bedacht door de 36-jarige Jacqueline Davis. Zij is chronisch ziek en strijdt tegen mensen die RIVM-regels aan hun laars lappen.

Jacqueline Davis: “Ik had nooit verwacht dat ik zoveel reacties erop zou krijgen. Ik en mijn vrienden zijn al maanden aan het schrijven over mensen die vinden dat risicogroepen gewoon moeten laten doodgaan. Daar werd binnen onze eigen groep veel op gereageerd, maar daarbuiten helemaal niet, het werd niet opgepakt”, vertelt Jacqueline. ”Dus ik ben nu echt heel blij dat zoveel mensen reageren nu, ik ben er echt heel blij mee, het is echt hartverwarmend”, glimlacht ze. Jacqueline was vanmorgen echt overdonderd dat het zo snel ging op sociale media. ”Ik ben heel blij met de solidariteit, het brengt veel los.”

Niet houden aan corona-maatregelen

Jacqueline vindt het gewoonweg niet kunnen dat mensen zich niet houden aan de RIVM-maatregelen houden. ”De risicogroep is zo anoniem en met deze hashtag geven we de kwetsbare groepen een gezicht, de mensen die kunnen gaan overlijden.” Het is volgens Jacqueline niet alleen columniste Marianne Zwagerman die dit soort uitspraken doet. ”Heel veel mensen doen dat en dat moet gewoon stoppen”, zegt ze resoluut. ”Zelfs wetenschappers schrijven dat de RIVM-maatregelen opgeheven moeten worden dat was voor mij echt de druppel. Ik ben daar echt klaar mee.”

Met dit warme weer gaan toch veel mensen weer de hort op. De stranden en terrassen zitten op veel plaatsen vol met mensen, en de anderhalve meter wordt niet altijd nageleefd. “Ik vind het heel pijnlijk om al die volle stranden, terrassen en parken te zien”, verklaart Jacqueline. ”Is het nou echt zo moeilijk om 1 jaartje even rustig aan te doen? Ik vind het heel egoïstisch.”

‘Schrijf ons niet zo snel af’

Het doet Jacqueline veel pijn als anderen haar zo snel afschrijven. ”Veel mensen, vooral op social media, doen alsof wij geen nut hebben in de maatschappij. Ook wij hebben een leven, we hebben ook recht op een bestaan. Ook al zijn we ziek, we hebben mensen die van ons houden. We zijn wel belangrijk, ongeacht hoe anderen het zien.”

“Ik heb zelf meerdere aandoeningen, ik ben chronisch ziek: Ik heb Myalgische encefalomyelitis (ME) en ik heb chronische bronchitis. Daarnaast lijd ik aan de genetische aandoening Cowdem. Ik leef eigenlijk nu in isolatie. Als ik mijn huis verlaat doen ik dat eigenlijk alleen voor de noodzakelijke ziekenhuis-afspraken. Soms ga ik naar een parkje in de buurt, er is dar bijna nooit iemand. Ik houd niet anderhalf maar minstens 5 meter afstand. Maar ik kom eigenlijk niet meer buiten. Ik ben heel erg bang voor het virus.”