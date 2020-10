Bathmen ging vrijwillig in lockdown en dat lijkt effect te hebben

Het aantal coronabesmettingen in het Overijsselse Bathmen steeg de afgelopen weken zo hard dat de burgemeester van Deventer, waar Bathmen onder valt, alle inwoners vorige week in een brief opriep om zoveel mogelijk thuis te blijven. En zowaar: het dorp houdt zich er goed aan.

Zo besloten alle sportverenigingen om een paar weken dicht te gaan. “Het is jammer, maar het moet maar even”, lijkt wel het tijdelijke motto van het dorp, dat tijdens de eerste coronagolf zwaar werd getroffen. De houding van de Bathmenaren lijkt effect te hebben. Terwijl het aantal coronabesmettingen landelijk nog iedere dag stijgt, vlakt het aantal besmettingen in Bathmen juist af.

Aantal besmettingen vlakt af

Burgemeester Ron König is tevreden over de inzet van de inwoners. “Ik vind het bijzonder knap hoe goed de mensen in Bathmen zich houden aan de maatregelen. We zien het effect ook terug in de cijfers, want de groei van het aantal besmettingen vlakt af”, zegt König.

“Toch komen er nog elke dag nieuwe besmettingen bij. Daarom heb ik op advies van de GGD besloten dat de maatregelen in elk geval tot na het weekend nodig zijn. Aanstaande maandag voer ik opnieuw een overleg met Bathmen en de GGD, en beoordelen we de situatie opnieuw.”