‘Die vervelende clown en die irritante acrobaat!’ Dat de ‘Baron’ een gruwelijke hekel had aan Bassie en Adriaan is algemeen bekend. Maar nu blijken ook de acteurs uit de bekende kinderserie elkaar het licht in de ogen niet te gunnen.

Paul van Gorcum, die de rol van de Baron speelde, stapte namelijk samen met een paar andere acteurs naar de rechter. Ze eisten meer geld voor hun medewerking aan de films en televisieseries over de beroemde clown en de acrobaat. De tegenspelers zeiden nog duizenden euro’s tegoed te hebben van Bas(sie) en Aad(riaan) van Toor.

Lees ook: Allememaggies; de Bassie en Adriaan-auto is verkocht!

Bijna 180.000 euro

De rechter stelde Van Gorcum en de andere acteurs in 2014 in het gelijk. Omdat ze sindsdien nog steeds geen geld hebben gekregen, stapten ze opnieuw naar de rechter. Volgens de broers Van Toor klopt de claim niet, maar de rechter bepaalde woensdag anders: Bassie en Adriaan moeten een schadevergoeding van bijna 180.000 euro moeten betalen aan hun voormalige tegenspelers.

Mogelijk kan het geplaagde circusduo voor het betalen van de schadevergoeding putten uit de inkomsten uit hun vorig jaar gelanceerde kledinglijn. Daarnaast is het werk van Bassie en Adriaan (in betere tijden) nog tot volgend voorjaar te aanschouwen in de een speciale tentoonstelling in Museum Vlaardingen.

Redactie/ANP