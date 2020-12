Bas viert kerst noodgedwongen in zijn vrachtwagencabine: 'Lijkt wel een soort Expeditie Robinson'

Meester van het volkslied André Hazes zong er al over: heel alleen kerstfeest vieren. Voor vrachtwagenchauffeur Bas Groeneveld uit Utrecht is het de realiteit geworden. Hij is een van de vele chauffeurs die vaststaan aan de Engelse kant van Het Kanaal en moet zijn kerstdagen alleen in zijn cabine slijten.

Afgelopen zondagmorgen vertrekt Groeneveld nog nietsvermoedend vanuit Utrecht met zijn vrachtwagen naar Engeland. Hij zou maandagochtend weer richting Nederland vertrekken. “Er was toen nog niks besloten, anders hadden ze mij natuurlijk niet weggestuurd,” vertelt hij aan Hart van Nederland.

Eenmaal onderweg ziet hij veel gemiste oproepen op zijn telefoon, waarop hij besluit zijn truck aan de kant te zetten en even te kijken wat er aan de hand is. Als hij al in Engeland zit, komt het nieuws binnen dat de grenzen met het Verenigd Koninkrijk sluiten. Voor Bas was het toen al te laat. Sindsdien staat hij in een rij vol lotgenoten, vlak voor de tunnel naar het Europese vasteland.

Expeditie Robinson in de vrachtwagen

“Het lijkt wel een soort Expeditie Robinson. Het is onfris om te vertellen, maar ik heb intussen al drie keer mijn kleding binnenstebuiten gekeerd,” vertelt Bas, die maar een setje schone kleren meeneemt op dit soort transportklussen. Vanochtend was het Poolse en Engelse leger aanwezig om coronatesten af te nemen en voedselpakketten uit te delen. Maar ondanks een gevulde maag en een Engelse kerstgroet wil hij niets liever dan snel naar huis.

Bas is onlangs vader geworden en zijn vrouw en zoontje wachten thuis op hem. “Mijn zoontje is iets meer dan vier maanden, dit zou onze eerste kerst als gezin zijn. Daar hadden we ons heel erg op verheugd, maar het kan helaas niet doorgaan. Het is op dit moment extra zuur.”

Door te videobellen met het thuisfront, heeft hij toch een beetje kerst gevierd met zijn vrouw en kindje. “Ze bellen sowieso elke dag om te kijken hoe het gaat, of ik nog eten en drinken heb en of er genoeg voorzieningen zijn. Zo houden we elkaar een beetje op de hoogte.”

‘Lokale bevolking heeft ons leven gered’

De chauffeur heeft al een negatieve coronatest op zak die hij nodig heeft om de oversteek te maken. Hoewel de rij langzaam doorschuift, heeft hij weinig hoop dat hij vanavond bij zijn vrouw en kind aan tafel zit. “Ik hoop dat ik vanavond thuis ben, en anders middernacht. Ik hoop dat ik aan het einde van de middag in Frankrijk ben. Dan moet ik nog vier uur rijden en dan hoop ik vannacht bij mijn gezin thuis te zijn.”

Erg zuur is Bas niet, hij wil vooral de lokale bevolking en ook het leger bedanken dat zij ook op hun kerstdagen paraat staan om de truckers bij te staan. “Dat heeft ons leven gered, we zaten bijna zonder voedsel.”

Foto’s: Bas Groeneveld