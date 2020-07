Bas met steen bekogeld vanaf spoorbrug: 'Voor hetzelfde geld was ik hartstikke dood geweest'

Het is zaterdagavond, iets na 21.30 uur, als Bas Vlieg uit Deventer nietsvermoedend onder de spoorbrug in zijn woonplaats doorrijdt. Hij komt er zo’n drie à vier keer per week langs. Maar deze rit zal hij nooit vergeten.

De Deventenaar schrikt zich kapot als hij ineens een keiharde knal hoort. Bas weet het zeker: een steen is zojuist moedwillig vanaf de spoorbrug op zijn auto gegooid.

‘Voor hetzelfde geld dood geweest’

“Het kan gewoon niet anders. Dit soort stenen liggen niet op de brug, die liggen langs de IJsselkade. Iemand moet hem hebben meegenomen”, zegt Bas tegen Hart van Nederland. Vanmiddag doet hij aangifte bij de politie, want: “Voor hetzelfde geld was ik hartstikke dood geweest.”

De steen raakt volgens Bas eerst zijn dakrail. Hij ziet vervolgens splinters van de steen over zijn voorruit vliegen. Ondanks de schrik, besluit hij door te rijden en thuis de materiële schade te bekijken.

“Ik had wel kunnen stoppen en naar boven kunnen stomen, maar waarschijnlijk waren ze toch al gevlucht. Of ze staan er met een hele groep en dan ben ik alsnog het haasje.” Thuis ziet Bas dus pas de schade. “Toen wist ik hoeveel geluk ik had gehad.” De steen was volgens Bas een flink exemplaar: ”Volgens mij was ie een kilootje of vijf”.



De steen wordt gegooid vanaf de spoorbrug als Bas over de IJsselakde rijdt (foto: Google Streetview)

Steen niet gevonden

De volgende morgen besluit de Deventenaar terug te gaan naar de plek waar het gebeurde. “Ik dacht dat het wel handig zou zijn om de steen te vinden. Maar die was verdwenen.”

Bas let de komende tijd extra goed op bij elke brug of viaduct, waar hij onderdoor rijdt. “Dat deed ik altijd al. Als er mensen op een brug staan, houd ik er altijd rekening mee dat die iets kunnen gooien.”

Toch heeft hij afgelopen zaterdag geen mensen gezien. “Ik stond voor de stoplichten en moest daarna nog goed naar links en rechts kijken. Dan kijk je niet ook nog naar boven. De klap kwam echt ineens vanuit het niets.”

Impact

De geschrokken Deventenaar hoopt dat de dader of daders worden opgespoord. Daarom doet hij niet alleen aangifte, maar deelt hij zijn verhaal ook op Facebook. Zijn bericht is ruim 700 keer gedeeld. “Stel dat het een groepje jongeren was, dan hoop je toch dat iemand gaat praten.”

Volgens Bas was het zaterdagavond nog best druk in de buurt van de spoorbrug. Hij heeft goede hoop dat er tips binnenkomen. “En als de dader niet wordt achterhaald, dan hoop ik in elk geval dat hij mijn verhaal leest. Zodat hij weet hoeveel impact dit heeft.”



Beeld: Bas Vlieg / Google Streetview