Iedere zichzelf respecterende plantenliefhebber heeft er wel eentje staan: een bananenplant. In onze woonkamers is-ie er echter alleen voor de sier, want in Nederland is het namelijk vrijwel onmogelijk daadwerkelijk bananen aan de boom te krijgen. Maar héél soms lukt het toch, zoals bij Gerbrand.

De 70-jarige Gerbrand Castricum uit Beverwijk kocht zijn bananenplant drie jaar geleden. “Die was toen heel klein, ik denk veertig centimeter”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Ik plantte hem in mijn voortuin en inmiddels is hij uitgegroeid tot een metershoge plant met vier kleintjes ernaast. Er hangen zelfs bananen aan.”

‘Al tachtig banaantjes’

En dat is bijzonder. Bananenplanten krijgen in de natuur vrijwel alleen bananen rond de evenaar. Daar is het klimaat warm en vochtig. Waarom het Gerbrand toch gelukt is, weet hij niet. “Ik geef hem nooit water en hij overleeft al drie winters.”

Sinds het warme weer is de tropische plant volgens de Beverwijker “een stuk sneller” gaan groeien. “Ineens zag ik echte banaantjes. Het zijn er al een stuk of tachtig.”

Bananenplant is blikvanger

De plant is inmiddels zo groot, dat hij niet alleen de tuin, maar ook vrijwel het hele balkon van de bovenbuurvrouw in beslag neemt. “Dat vindt ze helemaal niet erg”, vertelt Gerbrand. “Sterker nog: de hele buurt vindt het prachtig. Er stoppen ook constant voorbijgangers om een foto te maken, zo bijzonder is het.”

Gerbrand weet al wat hij met de bananen gaat doen. “Ik heb alle buren uit het bejaardentehuis een banaantje beloofd, die ga ik hoogstpersoonlijk uitdelen.” Ze moeten wel nog even geduld hebben. “Wanneer de bananen rijp zijn weet ik niet, maar als het zo warm blijft, groeit de tros nog wel even door.”