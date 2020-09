Zieke baby Teleza veilig en wel aangekomen in Nederland

Het is gelukt! Baby Teleza, haar moeder Nicole van Elteren en zussen Maria (7) en Diana (8) zijn veilig en wel in Nederland. Het was spannend, maar het is allemaal goed gegaan. De elf maanden oude Teleza heeft geen extra complicaties gehad tijdens de vlucht. “We zijn zo opgelucht en blij dat ze, nadat we twee maanden allerlei pogingen gedaan hebben, nu eindelijk in Nederland zijn.”

Zondagochtend vroeg landde het gezin in Brussel. Vanuit daar zijn ze meteen doorgegaan naar het ziekenhuis in Leiden, waar de zieke Teleza werd opgewacht. Het jonge meisje heeft drie gaatjes in haar hart en een grote vernauwing. Daarvoor moet ze een levensreddende operatie in Nederland ondergaan.

Twee operaties

“Het gaat heel goed met ons, we zijn heel erg moe”, laat moeder Nicole van Elteren zondag weten aan Hart van Nederland. “Maar we zijn heel blij dat we eindelijk in Nederland zijn en dat we de juiste zorg voor Teleza kunnen krijgen.” Het jonge meisje zal zeer waarschijnlijk twee keer moeten worden geopereerd. “Met de eerste operatie gaan ze kijken waar de vernauwing zit en kijken ze naar de gaatjes in het hart. Bij de tweede operatie kunnen ze echt beginnen met het herstellen,” vertelt Nicole.

Inzamelingsactie voor levensreddende operatie

Er loopt al enkele weken een inzamelingsactie voor baby Teleza. Het meisje heeft geen Nederlands paspoort, waardoor ze niet op de verzekering van haar adoptiemoeder Nicole kan worden bijgeschreven. Alles moet dus uit eigen zak worden betaald en dat is lastig, want de kosten lopen op tot ongeveer 150.000 euro. “We hebben nu zo’n 75.000 euro ingezameld. Daarmee kunnen we de eerste operatie betalen. Er is echter nog die tweede operatie en daar is nog meer geld voor nodig.”

Lees ook: Elf maanden oude Teleza uit Malawi gaat dood zonder Nederlands paspoort

Op de crowdfundpagina laat Amanda, de zus van Nicole, weten erg dankbaar te zijn voor alle donaties: “Bedankt weer voor de vele vele donaties. We zijn ook heel dankbaar voor het delen van de crowdfundpagina op jullie social media, dat steunt ons enorm!” Ze vervolgt: “We proberen alle donateurs persoonlijk te bedanken maar soms duurt het even.”

In quarantaine

“Omdat we uit Malawi komen moeten we tien dagen in quarantaine, dat gaan we thuis afwachten. Daarna zullen we teruggaan naar het ziekenhuis in Leiden en dan zal Teleza geopereerd worden. Wanneer dat precies wordt weten we nog niet, maar het zal kort na de quarantaine periode zijn,” aldus Nicole.