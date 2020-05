Baby-otter en bever 'op tournee' door Almere en Rotterdam

Lange tijd waren ze zeldzaam in Nederland, maar de otter en de bever worden steeds vaker gespot op plekken waar je ze niet zou verwachten. Midden in de stad bijvoorbeeld.

Zo plukte in Almere een oplettende buurtbewoner een baby-otter uit het water, die daar moederziel alleen ronddobberde. Ze schakelde medewerkers van de dierenambulance in, die in eerste instantie met de handen in het haar zaten, want een otter, die zien ze bepaald niet elke dag.

Na wat rondvragen kwam de dierenambulance terecht bij Life & Nature Centrum De Rietnymf in het Friese Munnekeburen, waar ook een otteropvang is gevestigd. De baby-otter werd daarheen gebracht en onderzocht.

Baby-otter kan nog niet zwemmen

Het diertje mag van geluk spreken dat de oplettende Almeerse doorhad dat het om een baby-otter ging, anders was het waarschijnlijk niet goed met hem of haar afgelopen. Het beestje is namelijk pas een paar weken oud.

Volgens de dierenambulance is dat sowieso nog “véél te jong” om alleen in het water te zwemmen. Otters leren namelijk pas na een week of twaalf om te zwemmen. “We hebben hem met een gerust hart achtergelaten en weten nu wat we moeten doen als dit weer eens gebeurt”, schrijft Dierenambulance Midden Nederland op Facebook.

De baby-otter lijkt volgens De Rietnymf in goede conditie en drinkt al uit de fles. De stichting houdt contact met een vrijwilliger van Landschapsbeheer Flevoland, die daar de otters in de gaten houd. Ze hopen dat de moeder of nestgenootjes zich ook nog laten zien, maar dat is tot zover nog niet gebeurd.

De dierenambulance benadrukt tot slot: denk je een otterjong te zien? Laat het dier vooral met rust en stuur foto’s en filmpjes naar de dierenambulance.

Bever in Rotterdamse wateren

Een ander lid van de familie der grote knaagdieren, de bever, is ondertussen gespot in de Rotterdamse wateren. Het dier zwom in de Delfshavense Schie in het westen van de havenstad en daar laten bevers zich normaal niet zien.

“In Midden-Delfland werd er vorige week ook al een gemeld”, schrijft stadsecoloog André De Baerdemaeker op Twitter. Dat was daar voor het eerst in 200 jaar. “Nu de Biesbosch en omstreken gevuld is met territoria, zoeken sommige dieren naar nieuw leefgebied”, concludeert hij.



