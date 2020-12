Verwarring in Baarle-Nassau: Nederlandse winkels moeten dicht maar Belgische winkels mogen wél openblijven

Veel Nederlandse niet-essentiële winkels hebben sinds vandaag hun deuren dicht moeten houden. Maar wat nou als er in een dorp zowel Nederlandse als Belgische winkels te vinden zijn? Dan slaat de verwarring over wat wel en niet mag al snel toe. Onze zuiderburen hebben twee weken geleden besloten dat hun winkels juist weer open mogen. Dus ontstaat er in grensdorp Baarle-Nassau een potpourri van open en gesloten deuren.

Veel van de winkels in het grensdorp staan in het Nederlandse of Belgische gedeelte, maar het kan natuurlijk altijd nog gekker. Er zijn namelijk ook winkels die deels op Belgisch en deels op Nederlands grondgebied staan. Wat voor nog meer verwarring zorgt onder de winkeliers en bewoners van de grensplaats, want moet je dan gedeelte van je winkels afplakken?

Lees ook: Rutte: Nederland gaat voor zeker vijf weken op slot

De galerie van kunstenares Sylvia Reijbroek is wel open, ook al ligt die precies op de grens. “Ik heb twee adressen, maar ik ben een Belgisch bedrijf. Voor mij voelt het heel vreemd. We zitten op de grens, de een moet dicht, de ander niet. Maar dat virus houdt zich toch niet aan de grenzen?”

Omgekeerd

“We hebben een Nederlands been en een Belgisch been”, omschrijft Bart de Bresser van de lokale ondernemersvereniging. “Op het moment dat één van die twee gehavend is, dan voelt dat niet goed. Het is een beetje hinkelen. Vandaag is het het linkerbeen waar we op steunen, en morgen het rechterbeen.”

Eind maart waren de winkels in België gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, toen bleven juist de Nederlandse open en dat leidde in Baarle-Nassau tot chaotische taferelen. De ene winkel was gewoon open en de andere bleef potdicht. De Zeeman was het epicentrum van absurdisme. Daar waren de delen die op Belgisch grondgebied liggen afgezet met rood-wit lint, als nou net daar jouw maat sokken lag was je de klos, je mocht er niet komen. Klanten snapten er niets van. Waarschijnlijk ontstaat er nu dus weer zo’n situatie als toen, maar dan precies andersom.

Lees ook: Code oranje in België zorgt voor ongemak in Nederlands grensgebied

Ton Berendse, eigenaar van een brocantewinkel in het Belgische deel kan de lol er wel van inzien. “Nu mogen wij openblijven en moet Nederland dicht. Dat vind ik wel leuk!”, zegt hij lachend.