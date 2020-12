Autoverkoper deelt beelden van verdachte autodiefstal en looft beloning van 10.000 euro uit

Sam Derks van Autobedrijf Derks in het Gelderse Malden heeft een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt naar een gestolen auto. De man waarnaar Derks op zoek is heeft een Volkswagen Polo na een proefrit niet terugbracht.

In een poging om de man te vinden heeft de eigenaar van het autobedrijf de beelden van deze man via Facebook gedeeld. “Het gaat mij niet zozeer om die auto, want die is verzekerd. Het gaat er mij om dat deze man stopt, daarom is dat bedrag zo hoog”, zegt Derks. Zodra de man ook daadwerkelijk gevonden wordt dankzij een tipgever, wil Derks het bedrag zelf betalen.”

De autoverkoper kreeg na de diefstal al snel te horen dat deze man meerdere slachtoffers had gemaakt. “Ik krijg constant telefoontjes uit verschillende delen van het land dat mensen opgelicht zijn door deze man.” Hoeveel dat er in totaal zijn weet hij niet. “Maar heel veel. Dit is een grote zaak.”

Oproep op Facebook

Derks heeft aangifte gedaan van diefstal, maar wilde niet wachten op het politieonderzoek. “Ik ben vrij om te doen wat ik wil toch? Ik heb ook geen nare reacties gekregen over het verspreiden van de beelden. Toch heeft de ondernemer nog niet de gouden tip gekregen. “Het lijkt het alsof niemand de beloning wil.” De oproep op Facebook is inmiddels verwijderd, Derks denkt dat meerdere mensen het gerapporteerd hebben. Wel was het bericht op Facebook op dat moment al duizenden keren gedeeld. De autoverkoper overweegt nu om de beelden opnieuw op Facebook te plaatsen.

Wel zegt Derks inmiddels meerdere persoonlijke gegevens van de verdachte in zijn bezit te hebben. “Als ik weet waar hij zit, wil ik hem zelf opzoeken en met hem praten als het zover is.” De gedupeerde autoverkoper weet alleen nog niet helemaal wat hij precies wil zeggen. “Maar ik wil hem in ieder geval duidelijk maken dat hij moet stoppen met die oplichterijpraktijken. En als hij vrij komt, hou ik hem in de gaten. Uiteraard zal ik hem niets aandoen, daar schiet ik niets mee op, maar ik wil wel dat mijn boodschap duidelijk is bij hem.”

‘Bewakingsbeelden delen niet zonder risico’

Een woordvoerder van de politie laat weten: “In principe adviseren wij nooit om beelden van verdachten te delen via social media. Hoewel wij zelf regelmatig beelden delen om verdachten op te sporen, is dat voor ons de laatste stap. Dat doen we alleen als we alles hebben gedaan om die persoon op te sporen en met toestemming van het Openbaar Ministerie.”

Daarnaast is volgens de politie ook niet zonder risico. “Het kan zijn dat mensen die beelden delen van een verdachte daar problemen mee krijgen.”