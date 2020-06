Autospotters leggen piepjonge Ferrari-bestuurder vast op gevoelige plaat

Het hart van autoliefhebber Arwin van de Kraats maakt zaterdag een sprongetje als hij een Ferrari 488 Spider voorbij ziet rijden tijdens het spotten op de A1. Snel maakt hij wat foto’s van het gele voertuig. Als hij deze later terugkijkt schrikt hij. Op het schermpje openbaart zich een bijzonder, maar tevens gevaarlijk tafereel.

Ieder weekend staat Arwin met zo’n drie tot zeven personen auto’s te spotten bij de A1 ter hoogte van Amersfoort. Foto’s van mooie en bijzondere auto’s die voorbij komen verzamelen ze op hun Instagrampagina AK Carspotting.

Jonge bestuurder

Afgelopen zaterdag staan de mannen wederom met hun fototoestel in de aanslag naast de snelweg, wanneer ze een Ferrari 488 Spider voorbij zien rijden. “Hij reed niet erg hard, ik denk tussen de 80 en 100 kilometer per uur”, vertelt Arwin. “Dus wij foto’s maken, kwamen we er later achter dat er een kind achter het stuur zat.”

Compleet verbaasd kijkt de groep naar de foto’s. “Wij dachten: ‘Dit kan toch niet?’ Eerst even goed gekeken of hij niet bij de bijrijder zat, maar hij zat echt op de bestuurder zijn schoot!”

YouTuber Boaz

“Dit maak je niet iedere dag mee”, vertelt Arwin. “We hebben wel eens gehad dat YouTuber Boaz uit zijn dakraam klom om naar ons te zwaaien. Maar op de foto’s is te zien dat zijn vriendin in de tussentijd het stuur overneemt. Op de foto’s van de Ferrari is het niet te zien of de man het stuur alsnog ergens vast heeft. Hij lijkt in ieder geval niet gefocust op de weg.”