In Deventer is zaterdagavond rond 21.00 uur een automobilist ingereden op een groepje jongeren met scooters. De politie spreekt over een ‘forse aanrijding’. Volgens een correspondent ter plekke reed iemand in een witte KIA op volle snelheid in op de jongeren.

De auto zou één scooter hebben geraakt en vervolgens een auto. In die auto zat een jonge vrouw die in de ambulance is behandeld. Sommige jongeren zijn volgens de correspondent licht gewond geraakt.

Drie gewonden

De bestuurder van de witte KIA die op de groep inreed sprak gebrekkig Engels en is door de politie aangehouden en meegenomen. De jongeren zeggen de bestuurder van de witte auto niet te kennen.

In totaal zijn drie mensen naar het ziekenhuis gegaan. Twee personen met de ambulance, één iemand met eigen vervoer. Of er opzet in het spel is kan de politie nog niet zeggen.

Beeld: SPS Media