Automobilist neergestoken bij station Leeuwarden, slachtoffer 'zeker tien keer gestoken'

Een man is vrijdagochtend neergestoken bij station in Leeuwarden. Dat gebeurde toen het slachtoffer in zijn auto zat. Volgens omstanders zou de automobilist zou zeker tien keer gestoken zijn.

Voordat de hulpdiensten arriveerden had de man al veel bloed verloren. Hij is met ‘ernstige verwondingen’ afgevoerd naar het ziekenhuis.

‘Zeker tien keer gestoken’

Het is nog niet bekend waarom de man werd aangevallen. De verdachte zou de man eerst hebben aangevallen vanaf de passagierskant, hierbij is het slachtoffer meerdere keren geraakt. Vervolgens liep de man met het mes naar de andere kant van de wagen en stak het slachtoffer opnieuw een aantal keer. De bloedsporen bij de auto en het bebloede mes zijn op de beelden te zien.

Na de steekpartij gooit de verdachte het mes weg. De politie kon de man kort daarna oppakken.

Aan het eind van de ochtend is voor het station in Leeuwarden een steekincident geweest. Daarbij is 1 persoon gewond geraakt. Wij hebben een verdachte aangehouden. — Politie Fryslân (@polfryslan) June 19, 2020

De politie zoekt nog naar getuigen van het steekincident. Heb jij meer gezien? Neem dan contact met op met de politie via 0900-8844.

Beeld: Noormannen