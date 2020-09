Automobilist rijdt in op cafégangers in Rijsbergen, twee gewonden

Een automobilist is zondagochtend vroeg ingereden op cafébezoekers in het Brabantse Rijsbergen. Twee personen raakten gewond.

Het incident gebeurde rond 05.30 uur bij de Jolly Jester Pub aan de Sint Bavostraat. Volgens ooggetuigen reed de automobilist het fietspad op, en reed daarbij in de richting de cafégangers. Wat de oorzaak is is onbekend, de bestuurder is doorgereden.

Schade aan voorruit

Twee cafébezoekers zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een aantal fietsen zijn flink beschadigd, het is niet bekend of hier mensen op zaten tijdens de aanrijding.

De politie heeft de weg tijdelijk afgezet en is een onderzoek gestart. Agenten zijn nadrukkelijk op zoek naar een auto met schade aan de voorruit.

