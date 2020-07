Automobilist rijdt basisschool binnen in Grootebroek, bestuurder aangehouden

In het Noord-Hollandse Grootebroek is vanavond een automobilist een school ingereden. De bestuurder, die niet gewond raakte, is aangehouden. Ook in de school raakte niemand gewond.

Het gaat om basisschool ‘t Palet aan de Verlengde Raadhuislaan. Op het moment van de crash zou een eindfeest aan de gang zijn, toen de aanwezigen plots een harde knal hoorden. Volgens een omstander zaten de kinderen op dat moment in de gymzaal.

Onderzoek

Het is niet bekend waarom de automobilist tegen de school aan reed. De politie is ter plaatse om onderzoek te doen.

Rond 21.00 uur is een auto in een schoolgebouw in #Grootebroek gereden. In de sporthal, gelegen aan de school, waren mensen aanwezig. Niemand raakte hierbij gewond. De bestuurder van de auto is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. — Politie NHN (@POL_NHN) July 1, 2020

Beeld: Inter Visual Studio / Daniëlle Rood