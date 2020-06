Maar liefst vier auto’s zijn zondagochtend in brand gevlogen. Twee auto’s zijn volledig afgebrand. De andere twee voertuigen zijn zwaar beschadigd geraakt.

Buurtbewoners hoorden rond 05.20 uur een aantal keiharde knallen, toen ze poolshoogte gingen nemen zagen ze dat meerdere auto’s in de hens stonden.

‘Dat dit kan in Nederland’

Voor een eigenaar van een van de auto’s brachten de knallen oud zeer naar boven. “Ik ben uit de oorlog in KroatiĆ« weggevlucht en je krijgt wel een soort trigger”, vertelt ze aangeslagen. “Ik probeer mezelf te knijpen van ‘wakker worden, wakker worden, het is niet waar’. Maar helaas. En dat in Nederland.”

Of de branden zomaar zijn ontstaan of zijn aangestoken, is nog onduidelijk. “Dat moeten ze nog uitzoeken”, aldus een van de gedupeerden. “Maar ja, je bent wel je auto kwijt.”