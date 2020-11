Het moet even schrikken zijn geweest maandagochtend voor de medewerkers van de lokale omroep LOS Den Helder (Lokale Omroep Stichting Den Helder). Een auto reed tijdens de live-radioshow van Gert-Jan Meijer namelijk de studio binnen.

“Ho ho ho, dat gaat hier niet goed”, is de eerste reactie van presentator Gert-Jan Meijer, als de auto vol de studio inrijdt. Meijer is bezig met het nieuws in zijn uitzending, maar dat wordt hard onderbroken door een automobilist die het pand inrijdt. “Meneer rijdt hier een pui eruit, dat is even heel minder”, vervolgt Meijer.

Verkeerde pedaal

De bestuurder rijdt achteruit en wil remmen, maar drukt per ongeluk hard het gaspedaal in. Met alle gevolgen van dien. Het is één grote ravage, waarbij de gevel van het pand ernstig beschadigd raakt.

Toch laat Meijer zich niet afschrikken en besluit meteen een plaat in te starten. “We gaan eens even kijken wat er gebeurd is, dus ik gooi de muziek er in. Hier is Katrina & The Waves met Walking On Sunshine.”

Lees ook: Automobilist rijdt pui uit woning in Didam, schade is enorm