Het is een ravage bij het gezondheidscentrum De Keien in Vlissingen. Daar reed rond middernacht een auto met flinke vaart het gebouw in. De drie inzittenden raakten gewond, één van hen is ook aangehouden.

De auto, een witte Volkswagen, met daarin drie personen, reed maandagavond rond 23.55 uur tegen de gevel van een pand aan de Hermesweg. Door de klap is een gedeelte van de muur op de auto terecht gekomen. Het gebouw en het voertuig zijn flink beschadigd bij het ongeluk.

Met spoed naar het ziekenhuis

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het toegesnelde ambulancepersoneel kon zich ontfermen over de drie inzittenden. Een van de personen was zo ernstig gewond dat hij met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. De andere twee personen konden ter plaatse worden behandeld.

Een van de jongens is ook aangehouden door de politie. Hierbij is een blaastest en een speekseltest afgenomen. De politie heeft het terrein afgezet en doet onderzoek. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk maar vermoedelijk kwam de auto met hoge snelheid vanaf de Nieuwe Vlissingseweg. De auto reed vervolgens via de Hermesweg het terrein van het gezondheidscentrum op om vervolgens tegen de gevel van het pand tot stilstand te komen. In het gebouw was niemand aanwezig toen het ongeluk plaatsvond.

‘Joyriden’

Lydia de Boer is eigenaresse van de praktijk in het pand en nam vlak na het ongeluk een kijkje. ”Wat ik hoorde is dat het om drie jongens zou gaan die aan het joyriden waren”, vertelt ze aan Hart van Nederland. ”De politie zei dat ze met 160 kilometer per uur op het pand zijn ingereden.” Lydia wist ook nog een paar woorden te wisselen met een van de gewonde jongens in de ambulance: ”Ik heb aan hem gevraagd of hij de bestuurder was. Toen kreeg ik als reactie: ‘Mevrouw u moet met respect over mij praten’.” Ze zag ook hoe een van hen werd afgevoerd naar het ziekenhuis. ”Ik heb geen idee wat er met de derde jongens is gebeurd.”

Stabiel

Ook de brandweer kwam ter plaatse om de situatie bij het pand te onderzoeken. Na een korte controle van het pand is er besloten om een bouwkundige op te roepen. Die zal verder een plan van aanpak te maken. Het is nog onzeker of het pand stabiel genoeg is.

Beeld: Provicom