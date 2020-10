In het water in de buurt van Neeltje Jans in Zeeland is een auto gevonden met mogelijk een of meer lichamen erin. De politie meldt dat duikers die daar aan het werk waren het voertuig hebben aangetroffen.

De auto ligt in een haven aan de Noordzee bij de Dijkgraaf A.M. Gelukweg. Het is onbekend hoelang de auto daar al ligt. De politie doet onderzoek samen met het Landelijk Team Onderwaterzoekingen.

ANP

Beeld: Provicom