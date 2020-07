Op de A73 is zondagochtend vroeg in de buurt van het Brabantse Vierlingsbeek een zwaar ongeluk gebeurd waarbij een auto in brand is gevlogen. De snelweg was daardoor een paar uur afgesloten.

Het ongeluk gebeurde even na 6.00 uur. Volgens de politie verloor een automobilist de controle over het stuur, raakte de vangrail en botste vervolgens tegen een vrachtwagen. Daarna vloog de het voertuig in brand. Omstanders schoten de bestuurder te hulp en wisten de automobilist uit de wagen te bevrijden. De auto brandde geheel uit.

De bestuurder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd, de vrachtwagen liep wel schade op. De politie doet onderzoek naar de botsing. De A73 richting Venlo was door het ongeluk een paar uur afgesloten tussen Vierlingsbeek en Venray-Noord. Rond 9.15 uur werd de snelweg weer vrijgegeven.

Door een ongeluk is de #A73 richting Venlo bij Vierlingsbeek DICHT. We leiden je om vanaf Boxmeer via N272, N277, N270. Onderzoek en bergen kan nog even duren. pic.twitter.com/5MOC3T0Am5 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 12, 2020

Redactie/ANP