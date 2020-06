Angstige momenten voor medewerkers van restaurant Stoer in het Noord-Hollandse Noordbeemster. Een automobilist vloog zondagavond laat over de rotonde aan de Middenweg en eindigde op het terras.

Het bizarre voorval gebeurde rond 23.40 uur: de auto reed dwars door de rotonde heen en kwam tot stilstand op het terras van restaurant Stoer. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Uit een blaastest bleek wel dat de bestuur te veel alcohol had gedronken. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht, de auto is in beslag genomen.

‘Een slowmotion film’

Stoer was al gesloten toen de auto met een flinke klap op het terras terechtkwam, maar medewerkers zaten nog wel na te praten op de veranda voor de zaak. Het restaurant laat op Facebook weten dat ze erg geschrokken te zijn.

“Opgeschrikt door een harde klap zien we een auto dwars over de rotonde onze kant op komen”, staat er in het bericht. “Alsof je een slowmotion film zit te kijken ploegt de wagen over de rotonde, door de berm, dwars door de stalen omheining het terras op en komt een meter voor de gevel tot stilstand.”

Gelukkig kwamen de medewerkers met de schrik vrij: niemand raakte gewond. Wel is er flink wat schade aan het terras aangericht.

Beeld: Facebook