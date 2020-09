De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) wil de Nederlandse Staat voor de rechter slepen. De vereniging wil dat de verplichte medische keuringen voor mensen met autisme die een rijbewijs willen halen, worden geschrapt. Volgens de NVA ontbreekt het aan wetenschappelijk bewijs voor deze extra eisen.

Als Nederlanders bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aangeven dat ze een vorm van autisme hebben, moeten ze testen ondergaan voordat ze aan hun rijexamen kunnen beginnen. Ze moeten op gesprek bij een psychiater en een extra keuring ondergaan. Dat is emotioneel zwaar, tijdrovend en duur, zegt Angelique Gerritsen, moeder van de autistische Jasper (19). Jasper heeft zijn rijlessen nu zelfs moeten stopzetten, omdat hij zijn extra rijtest drie keer op rij niet heeft gehaald.

“Het is denigrerend als je het stempel krijgt dat je niet geschikt bent”, zegt NVA-directeur Karol Henke. “Het heeft niets met verkeersveiligheid te maken. Misschien rijden mensen met autisme zelfs veiliger, omdat ze zich strikt aan de regels houden.” Volgens de NVA heeft een groep Nederlanders zijn rijbewijs niet kunnen halen door deze regels. De vereniging verwijt de Staat onzorgvuldigheid en gaat op zoek naar mensen die de aanklacht steunen.

Lees ook: Autistische Sancho opgevrolijkt door moeder in ‘Phila Kakelkeet’

‘Groter risico op ongelukken’

Het advies om mensen met een vorm van autisme een medische keuring te laten ondergaan, is afkomstig van de Gezondheidsraad. Die schaart autisme, maar ook bijvoorbeeld ADHD of depressies, onder de noemer ‘psychische aandoeningen’. Bij mensen met zo’n aandoening is een extra keuring nodig, omdat zij een groter risico hebben op ongelukken in het verkeer.

Volgens de NVA is het wetenschappelijk bewijs voor dit advies flinterdun. De Gezondheidsraad zou in een persoonlijk gesprek zelfs hebben toegegeven dat het ontbreekt aan bewijs om mensen met autisme te keuren op rijgeschiktheid. Toch is de raad niet van plan om het advies te veranderen.

Debat over rijtesten

Angelique Gerritsen zou graag zien dat er iets verandert, zodat haar zoon alsnog zijn rijbewijs kan halen. Volgens de rijschool vormt Jasper namelijk geen gevaar op de weg. “Een goede oplossing zou volgens mij zijn dat ze hem een keer volgen tijdens een rijles. Dan is hij in een vertrouwde omgeving en kun je zien wat hij echt kan.”

Totdat het Gezondheidsraad zijn advies aanpast, blijven deze regels gelden, zegt het CBR. Mogelijk komt er hulp vanuit politiek Den Haag. Daar wordt donderdagavond over de kwestie gesproken. CDA-Kamerlid Wytske Postma heeft aangekondigd dat ze vragen gaat stellen aan de minister.

Volgende week voert de NVA nog een gesprek met minister Van Nieuwenhuizen.

Politieke redactie