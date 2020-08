Audirijder scheurt in 9 minuten van Rotterdam naar Breda

De motorrijders die onlangs in tien minuten van Breda naar Rotterdam raasden zijn alweer ‘onttroond’. Een Audirijder claimt de rit in omgekeerde richting te hebben voltooid in slechts negen minuten. Een record om niet trots op te zijn, waarbij opnieuw diverse verkeersregels worden overtreden.

Ter informatie: in gewonemensentempo doet een automobilist een klein half uurtje over de rit tussen Rotterdam en Breda, die al snel enkele tientallen kilometers aan snelwegasfalt beslaat.

Een filmpje van de rit in een bloedsnelle Audi R8 verscheen onlangs op TikTok. “Filmen gaat niet soepel, nog ff genieten voor hij weg gaat,” deelt de filmer. Te zien is hoe de supercar over de linkerrijbaan rijdt en daarbij snelheden van ruim 280 kilometer per uur haalt.

Met 290 km/u over de A29

Of de Audirijder daadwerkelijk in negen minuten van Rotterdam naar Breda reed, is niet af te lezen aan de video. Desondanks geldt er op het betreffende stuk weg overdag een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Tussen 7 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends geldt er een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur. Daar gaat de bestuurder van de Audi R8 in het korte videofragment ruim overheen.

De politie startte vorige week een zoekactie naar de motorrijders die eerder al een dollemansrit over de A16 van Breda naar Rotterdam filmden. Naar aanleiding van die oproep kwamen er heel veel tips binnen. Desondanks verscheen vorige week opnieuw een video van de snelheidsduivels. Dit maal reden ze met ruim 290 kilometer per uur over de A29.

