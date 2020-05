Attractiepark de Efteling opent op 20 mei weer de deuren

Attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel heeft vrijdagmiddag bekend gemaakt dat het op woensdag 20 mei weer de deuren opent voor bezoekers. Het gaat wel om een streefdatum. Het park ging half maart uit voorzorg dicht. Dit om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te bepreken.

Het park heeft in gesprek met de veiligheidsregio en de gemeente Loon op Zand gekozen voor een ‘stapsgewijze opening’. Dit betekent dat het aantal maximale bezoekers gaandeweg zal worden verhoogd zo lang het coronavirus in toom wordt gehouden

‘Corona-proof’

In die weken dat het park was gesloten is er achter de schermen druk gewerkt om het park zoveel mogelijk ‘corona-proof’ te maken. Het pretpark maakt wel enkele aanpassingen. Zo wordt een maximumaantal gasten, een derde van de normale capaciteit, toegelaten. Bezoekers moeten vooraf een kaartje bestellen. Zo wordt voorkomen dat mensen voor niks aan de poort staan.

Daarnaast moeten de bezoekers in het park ook 1,5 meter afstand van elkaar houden. De bezoekers worden door het hele park herinnerd aan de maatregel door markeringen op de grond. Net als bij andere attracties en dierentuinen moeten bezoekers vooraf online een kaartje kopen.

Attracties, eettentjes en souvenirwinkels zijn aangepast om de coronamaatregelen in acht te nemen. Er wordt ook gebruik gemaakt van plexiglas bij verschillende attracties. Het sprookjesbos krijgt vanaf 20 mei een looproute met eenrichtingverkeer.

Pre-opening

Sommige delen van het park gaan al eerder open. Zo gaat het vakantiepark van de Efteling, Bosrijk, al op vrijdag 8 mei open. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar weer een balletje slaan op de golfbaan van het park. Dit gezien de versoepeling in maatregelen voor het sporten onder jongeren.

Bedankt voor jouw bericht. We hebben het streven om het attractiepark volledig te openen op 20 mei. Wel op aangepaste wijze en met een maximaal aantal gasten ( van de normale capaciteit). Hier werken we stapsgewijs naar toe. Jamie 1/2 — Efteling (@Efteling) May 8, 2020

Twee dagen vooraf aan de opening (18 en 19 mei) kunnen de gasten van Bosrijk en een select groepje abonnementhouders ook al het park bezoeken. Dit gaat alleen op uitnodiging. Het Efteling Hotel gaat ook weer op 20 mei open.

Walibi Holland

Walibi Holland maakte eerder op de dag bekend dat de poorten van het attractiepark op 25 mei weer opengaan.

Later meer.